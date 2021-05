Polak, Węgier, dwa bratanki. Razem cierpią przez największą drożyznę w UE

Gdy pod koniec kwietnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) informował o nagłym i dużym wzroście inflacji do poziomu 4,3 proc . wielu ekonomistów łapało się za głowy. Było to wtedy spore zaskoczenie, bo powszechnie spodziewany był mniejszy wzrost cen. Jeszcze gorsze wieści ma europejski odpowiednik GUS.

Warto podkreślić, że od wielu miesięcy statystyki Eurostatu dotyczące cen wskazują na większe podwyżki w Polsce niż wynika ze statystyk przekazywanych przez GUS. To, co łączy obie instytucje, to fakt, że obie odnotowują coraz szybszy wzrost cen.