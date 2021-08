Orlen ma umowę z międzynarodowym gigantem. Będą stawiać wiatraki na Bałtyku

1960 55 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Plany ambitne, ale chyba mało realne. Nie wystarczy postawić 100 wiatraków - te morskie mają moc dochodzącą do 10 MW - trzeba jeszcze połączyć je kablami, postawić stacje transformatorów, wybudować magazyny energii, bo przecież są na morzu długie okresy ciszy. Nie jest też tak, że można bezkarnie wpompować moc 1000 MW do obecnej sieci, bo to przestarzała sieć i tego nie wytrzyma, więc dochodzą remonty i budowa nowych sieci. W sumie wychodzi z tego bardzo drogi prąd, a po 25 latach trzeba wymienić turbogeneratory wiatraków, więc kolejne koszty i to potężne. Ja naprawdę nie wiem, czy ta inwestycja się zwróci. Nie lepiej dalej wspierać domową fotowoltaikę? Nie wiem, czy wiecie, ale łączna moc mikroinstalacji w Polsce wynosi już 5000 MW, czyli tyle ile ma Bełchatów. Tu jest ogromny potencjał, tylko niezbędne są inwestycje w sieci energetyczne, bo istniejąca sieć w słoneczny dzień zaczyna się dławić tą energią i napięcie skacze do 245 V i więcej. Wiem, bo sam mam instalację o mocy 7,5 kW i widzę, co inwerter pokazuje. Dajcie ludziom wsparcie, a zaleją Polskę czystym prądem.