Orlen Ochrona i Poczta Polska podpisały umowę o współpracy

"Transport wartości pieniężnych realizowany jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pieniądze przewożone są w specjalnych opakowaniach tzw. bezpiecznych kopertach, z zastosowaniem środków wymaganego zabezpieczenia technicznego. Do transportu spółki wykorzystują specjalne bankowozy wyposażone w systemy zabezpieczenia GPS. To pozwala na ciągłe monitorowanie trasy przejazdu od klienta do miejsca zdania wartości tj. do wrzutni banku lub Centrów Obsługi Gotówkowej. Każdy zespół konwojowy składa się z doświadczonych, dobrze przeszkolonych pracowników, wyposażonych w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej" - czytamy dalej.