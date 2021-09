Orlen ogłosi partnera, który odkupi aktywa Lotosu

Prezes Orlenu stwierdził też, że koncern przeprowadził kilka innych transakcji, m.in. przejął Grupę Energa i Ruch, a obecnie bardzo ważne jest połączenie z PGNiG "po to, by zwiększyć siłę inwestycyjną i przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną".

Pytany, kiedy fuzja z PGNiG może zostać sfinalizowana, prezes PKN Orlen wskazał, że "w przypadku PGNiG pierwszą sprawą był wniosek do Komisji o przekazanie tej sprawy do polskiego regulatora i to się udało zrobić". Dodał, że obecnie trwa badanie spółki i praca nad jej modelem przejściowym. Wyraził też nadzieję, że cały proces zostanie zamknięty w tym roku.