Orlen wraca do negocjacji w sprawie przejęcia Lotosu. Nowy sygnał z Brukseli

- Przedłożyliśmy wszystkie dokumenty, których oczekiwała Komisja Europejska. Liczymy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami, finalna decyzja w sprawie przejęcia kapitałowego Lotosu przez Orlen zostanie wydana do końca pierwszego półrocza - poinformował szef Orlenu Daniel Obajtek w komunikacie i na Twitterze.

Decyzja KE o zastosowaniu procedury "stop the clock" wynikała z konieczności zebrania dodatkowych informacji. To standardowa praktyka, która była stosowana m.in. w przypadku fuzji EON z Innogy i Vodafone z Certain Liberty Global Assets. W przypadku obu procesów wydano pozytywną, warunkową decyzję - podkreślił Orlen.