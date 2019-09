Fuzja koncernów Orlen i Lotos. Komisja Europejska wstrzymuje połączenie. "Chcemy więcej informacji"

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos - podała spółka. KE poinformowała, że została zastosowana standardowa dla drugiej fazy negocjacji procedura "zatrzymania zegara" ("stop the clock").

W ocenie Orlenu, to korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji.

- Procedura "stop the clock" jest wykorzystywana przez Komisję w pogłębionej fazie analiz, szczególnie w przypadku skomplikowanych procesów przejęć kapitałowych. Byliśmy na to przygotowani. Obu stronom zależy, aby transakcję przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przeprowadzić z korzyścią dla całego rynku. Jesteśmy pewni naszych argumentów i to dobry sygnał, że Komisji zależy na ich wnikliwej analizie - powiedział prezes Orlenu, Daniel Obajtek.