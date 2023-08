Najwyższa dywidenda w historii koncernu. Orlen zaskoczył

AKCJONARIUSZ 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

BRAWO PAN OBAJTEK !!!! I TO JEST PRAWDZIWY BIZNESMEN ::: bo na poprzednikach PO//PSL to tylko akcjonariusze tracili !!! zresztą donek chciał doprowadzić ORLEN do upadku i sprzedać RUSKIM !! NIGDY ONI !!!!