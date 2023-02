Orlen ogłosił, jaką wypłaci dywidendę z zysku w 2022 r. Kurs akcji mocno w górę

Dywidenda PKN Orlen – tak ma rosnąć do 2030 r.

"Zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową Orlen w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 zł na jedną akcję dla 2022 r. i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 zł na jedną akcję w 2030 r." - napisano.