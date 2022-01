Ostre spadki państwowych spółek. Giganci tracą przez jeden ruch

Cóś nie gra 1 godz. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Czyli sponsoring partii, celebrytów, sportowców, kościoła przez nasze spółki, z naszych podatków i pracy naszych przodków, już się skończył. Wywalali miliony złotych na głupoty a teraz chcą wyprzedać majątek narodowy, bo jak to inaczej nazwać. Słyszałem w tv, że to od nas pożycza cały świat, ahahha, już musimy my pożyczać i zadłużać się na lata lub w drodze do bankructwa państwa.