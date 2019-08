Ostre wzrosty na Wall Street. Atrakcyjne okazje po wielkiej przecenie

Indeks S&P500 wzrósł w czwartek o 1,9 proc., a technologiczny Nasdaq aż o 2,2 proc. To odbicie po spadkach ostatniego miesiąca, a szczególnie po ostatnim czarnym poniedziałku, gdy Nasdaq stracił 3,6 proc. Rynek uznał teraz, że nadarzyła się okazja, by kupić tanie akcje.

Skoro stopy procentowe Fed mają spadać, to właściwie kapitał nie ma specjalnie innego wyjścia, tylko kupować akcje. Bezpieczne przystanie, czyli kursy jena i franka są już wyśrubowane, a obligacje dają coraz mniejszą rentowność. Amerykańskie 10-letnie papiery dłużne spadły do trzyletnich minimów rentowności, dobijając prawie do poziomu 1,6 proc.