Oświetlili druga linię metra, teraz szukają zysków. Systemy sterowania światłem przebojem ES System

Ubiegły rok nie był dla spółki pomyślny. Przychody co prawda wzrosły do 192 mln zł z 190 mln zł rok wcześniej, ale zyski już spadły o 20 proc. do 5,6 mln zł. Zawinił ostatni kwartał roku, który kończył się stratą 0,8 mln zł i spadkiem sprzedaży.