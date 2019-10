OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie przez GPW 104 207 obligacji na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) oraz o wprowadzenie przez BondSpot obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot.

Prezes OT Logistics Radosław Krawczyk zwrócił uwagę w komentarzu do stanowiska GPW, że spółka dopełniła wszelkich obowiązków niezbędnych do wprowadzenia obligacji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na GPW, a pisma, które do niej dotarły z giełdy "potwierdzają, że nie stwierdzono żadnych braków formalnych" po stronie spółki.