"Otwarty atak na reżim sankcyjny". Putin przyjął statki z Korei Północnej

Zdjęcia satelitarne, które gazecie udostępnił londyński think tank Royal United Services Institute (RUSI), pokazują, że co najmniej pięć północnokoreańskich tankowców wyruszyło w tym miesiącu, począwszy od 7 marca, po produkty naftowe do portu Wostocznyj na rosyjskim Dalekim Wschodzie .

Statki, które pływają pod północnokoreańską banderą i są sklasyfikowane jako tankowce, wpłynęły do tego samego miejsca cumowania w porcie Wostocznyj, które obsługiwane jest przez rosyjską firmę naftową, gdzie jak wynika ze zdjęć, dokonano załadunku. Zdjęcia satelitarne potwierdziły, że dwa statki udały się następnie z portu Wostocznyj do północnokoreańskiego portu Chongjin , gdzie najwyraźniej dokonano rozładunku - opisuje "FT".

Wielka flota Kima

- Statki, które widzieliśmy w rosyjskich terminalach, należą do największych we flocie Korei Północnej, a statki te nieustannie wpływają do portu i z niego wypływają. Kilka tych jednostek jest również wskazanych przez ONZ, co oznacza, że nie powinny nawet mieć pozwolenia na wejście do zagranicznych portów, nie mówiąc już o dostawach ropy - powiedział ekspert RUSI Joseph Byrne.