Indie stawiają Rosję pod ścianą. Jeśli "krwawa ropa" Putina, to tylko w promocji

Indie i Chiny stały się głównymi rynkami zbytu dla rosyjskich surowców objętych restrykcjami Zachodu za inwazję na Ukrainę. Jak poinformował pod koniec grudnia wicepremier Rosji Aleksander Nowak, to do tych krajów skierowany został prawie cały eksport rosyjskiej ropy (90 proc.), co umożliwiło Moskwie utrzymanie środków na prowadzenie działań wojennych.