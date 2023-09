Nieoficjalnie: Indie chcą zmienić nazwę kraju. Wkrótce ma pojawić się odpowiednia rezolucja

O sprawie pisze portal tvn24.pl, który powołuje się m.in. na BBC i indyjskie media. I tak według "Times Now" rząd Narndra Modiego ma podczas najbliższej sesji parlamentu złożyć projekt rezolucji zmieniający nazwę kraju z Indii na Bharat. Posiedzenie parlamentarzystów zaplanowano na termin 18-21 września.

Są pierwsze poszlaki

Spekulacje w tej sprawie nasiliły zaproszenia skierowane do przywódców państw na uroczysty obiad podczas zbliżającego się szczytu G20 w Delhi. Droupadi Murmu podpisana jest na nich jako "Prezydent Bharatu" zamiast dotychczasowej "Prezydent Indii".

Co istotne, zmianę zdaje się popierać spora grupa polityków rządzącej, prawicowej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP). Mają oni podkreślać, że nazwa "Indie" to pozostałość po brytyjskich kolonizatorach i "symbol niewolnictwa". Nie zgadza się z tym pomysłem z kolei część opozycji, która podnosi argumenty, że nazwa "Indie" jest już kojarzona na świecie, a także wpisana w historię tego kraju.

Skąd nazwa Bharat?

Indie to nazwa z języka angielskiego. W języku hindi natomiast kraj ten nazywa się właśnie Bharat. Gdyby zatem rzeczywiście doszło do zmiany, to kraj ten nazywałby się identycznie w obu językach – wskazał portal indiatoday.in.