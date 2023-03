Wielki problem Putina. Indie płacą miliardy za ropę z Rosji, ale Kreml nie może wydać pieniędzy

Jak pisaliśmy na money.pl Indie pod koniec 2022 r. stały się drugim co do wielkości klientem Rosji po Chinach w kontekście handlu ropą. Indie skupują rosyjską ropę naftową między innymi z Sachalina (rosyjska wyspa położona na Morzu Ochockim w północno-zachodniej części Pacyfiku - przyp. red.) z rabatem, którego Putin udzielił "krajom przyjaznym".

Dolar zakazany

Jak przypomina dziennik "The Moscow Times" Kreml zrezygnował z dokonywania transakcji w dolarach. Teraz rosyjskie firmy mają spory ból głowy, gdyż indyjskie rupie zalegają w sejfach.

Zdaniem Pestova już od połowy ubiegłego roku uczestnicy rynku walutowego chcieli sprzedać rupie, które otrzymano dzięki 33-krotnemu wzrostowi dostaw ropy do New Delhi. Szacuje się, że najludniejszy kraj świata (Indie wyprzedziły Chiny) importuje do 1,5 mln baryłek ropy dziennie.