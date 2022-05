Putin wybronił rubla. Kursy dolara i euro w Rosji spadły do najniższych poziomów od lat

Przypomnijmy, że w reakcji na inwazję i szybką zapowiedź sankcji wartość rubla na przełomie lutego i marca gwałtownie spadła. Przed wojną Rosjanie za jednego dolara płacili około 75 rubli. Później kurs wymiany na moment przekroczył 150, ale z biegiem czasu i kolejnymi interwencjami państwa powrócił do "normy". Stało się to w kwietniu, a w maju dalej obserwujemy umocnienie rubla .

Rubel najmocniejszą walutą w tym roku

We wtorek Rosjanie za dolara płacą już "tylko" niecałe 65 rubli . Rosyjska waluta jest nie tylko mocniejsza niż przed wojną, ale też wróciła do poziomów sprzed pandemii.

Wychodzi nawet na to, że rubel jest w tym roku najmocniejszą walutą na świecie . Gdy porównamy obecne notowania z tymi z pierwszych dni stycznia 2022, to jedyna waluta w Europie, która umocniła się względem dolara. Jest 13 proc. na plusie. W tym samym czasie złoty względem amerykańskiej waluty osłabił się o prawie 10 proc.

Rubel mocny, gospodarka słaba

Notowania waluty nie oddają tego, co dzieje się z gospodarką w Rosji. A nie wygląda to dobrze. Od początku wojny w Ukrainie tylko w koncernach międzynarodowych działających w Rosji pracę straciło 98 tys. osób, a kolejne 110 tys. przebywa na przymusowym postojowym w firmach uzależnionych od Zachodu.

- Rosja może przestać móc spłacać swoje obligacje i wiarygodność, która i tak jest dzisiaj na śmieciowych poziomach, poszłaby jeszcze bardziej w dół. I to byłoby techniczne bankructwo . Problem, który dzisiaj Rosja ma, to to, że nie może zaciągać nowego długu. Nie może wyjść i zacząć sprzedawać swoich obligacji - komentuje sytuację Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) .

- Wyobraźmy sobie sytuację, w której Rosję czeka dwucyfrowa recesja, jednocześnie jest to kraj, którego dotyka wysoka inflacja. Stopy procentowe wynoszą około 15 proc. Ten kraj ma bardzo wysokie wydatki, jeśli dodatkowo nie może zaciągać długu i zwiększać deficytu, to w zakresie utrzymania państwa, zaczyna się sypać. Z perspektywy rosyjskiej to może być przepis na dramatyczną sytuację gospodarczą, która zostanie z nimi na dłużej - wskazał ekspert w programie "Money. To się Liczy".