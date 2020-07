Ovid Works zadebiutuje na NewConnect 31 lipca

"Z grą wiążemy spore nadzieje. Uważamy, że przypadnie ona do gustu szerokiemu gronu graczy. Niezwykła podróż naszego bohatera przez magiczny, ręcznie malowany świat "Metamorfozy" przy muzyce skomponowanej przez Mikołaja Stroińskiego i Garry'ego Schymana opowiada historię, w którą włożyliśmy bardzo wiele pracy i serca. Przede wszystkim 'Metamorphosis' zbierała świetny feedback na przedpremierowych targach, została okrzyknięta Best of show m.in. na PAX East 2020 - Ars Technica, GDC 2019 - GameSpot i Game Informer oraz EGX 2019 - Rock Paper Shotgun. Jest ona niezwykle dopracowana pod względem artystycznym i programistycznym, co m.in. docenił Epic Games, przyznając nam grant" - dodał Jacek Dębowski.