P.A. Nova miała 17,38 mln zł zysku netto, 28,01 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

"Dodatkowo zanotowany został wzrost przychodów w segmencie najmu. Były one w I połowie roku 2019 o ponad 7% wyższe w porównaniu do I połowy roku 2018. Jest to w głównej mierze efekt oddania do użytkowania rozbudowanej części parku handlowego w Sosnowcu, a także parku handlowego w Jaworznie. Powierzchnia najmu obiektów generujących przychody na koniec I połowy 2019 r. wyniosła ponad 133 tys. m2. Przychody pozostałych segmentów, których udział jest znacząco niższy, nie miały istotnego wpływu na obraz podstawowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów grupy kapitałowej" - czytamy dalej.