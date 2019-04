P.A. Nova miała 17,67 mln zł zysku netto, 34,91 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Ubiegły rok postawił [...] przed wszystkimi graczami na tym rynku istotne wyzwania w postaci gwałtownie wzrastających kosztów materiałów, usług, a przede wszystkim niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. Te trudności obserwowane przez wszystkich uczestników rynku wpłynęły i na naszą Grupę. Skutkowały one obniżeniem w stosunku do ubiegłych lat średniej marży na kontraktach i utrudniły sprawną ich realizację. PA Nova jako spółka dominująca jest jedynym podmiotem grupy aktywnym w tym segmencie rynku i te trudności odbiły się na jednostkowych wynikach spółki w 2018 r. Sytuacja na rynku budowlanym w naszej ocenie ustabilizowała się jednak już na tyle, że patrzymy na wszystkie obecnie realizowane i negocjowane kontrakty z większym spokojem, przewidując w szybkiej perspektywie powrót do dodatniej rentowności na działalności budowlanej" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.