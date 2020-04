P.A. Nova szacuje spadek wpływów z czynszów na 80-85% w czasie ograniczeń handlu

- [...] od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanowiono w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2 000 m2 czasowe ograniczenie handlu detalicznego. Regulacje te dotknęły bezpośrednio obiekty handlowe będące w posiadaniu spółek grupy kapitałowej P.A. Nova. Mają one bezpośredni wpływ na bieżącą sytuację finansową ze względu na istotne obniżenie poziomu wpływów z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Zarząd grupy dla potrzeb analizy skutków finansowych obecnej sytuacji przyjmuje scenariusz obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym do końca czerwca br. Prognozowany spadek wpływów czynszowych w tym okresie wyniesie w obiektach objętych rozporządzeniem ministra zdrowia wyniesie ok. 80-85%;