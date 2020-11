PAIH: Bella Farmacja i Nou Poland mają umowy na eksport kosmetyków do Malezji

Kosmetyki Nou Poland trafią na rynek pod koniec listopada, natomiast produkty Be Organic, po przejściu procedury rejestracji w malezyjskiej agencji farmaceutycznej NPRA (National Pharmaceutical Regulatory Agency), wejdą do sprzedaży w Malezji jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, podała Agencja.

Jak podała PAIH, według szacunków Global Data, średnioroczny wzrost malezyjskiej branży kosmetycznej w latach 2018-2023 wyniesie 4,2% - z 1,6 mld USD w 2018 r. do 2,1 mld USD w 2023 r. Największy udział w wartości (29,3%) mają produkty do pielęgnacji skóry. Najszybciej rosnącą kategorią są kosmetyki do makijażu, ich obecny udział w rynku wynosi 4,71% Wzrost konsumpcji kosmetyków i artykułów toaletowych na mieszkańca Malezji wyniosła 13,6 sztuk w 2018 r. i prognozowany jest do 14,7 sztuk w 2023 r.