PAIH: Farmacja, spożywka i budowlanka - na te branże czeka Azerbejdżan

"Największy potencjał widzimy w sektorze farmaceutycznym. W Azerbejdżanie jest wielki popyt na produkty oraz inwestycje farmaceutyczne. Jak podaje Państwowy Komitet Statystyczny Republiki Azerbejdżanu, tylko w styczniu 2019 roku importowano do Azerbejdżanu 955,3 ton produktów farmaceutycznych o wartości 18,5 mln USD. Ogólnie w 2018 roku do Azerbejdżanu importowano 16,9 tys. ton produktów farmaceutycznych o wartości 290 mln USD" - powiedziała Mammadova w rozmowie z ISBnews.

We wrześniu 2016 r. został założony Park Przemysłowy Pirallahi w celu zwiększenia atrakcyjności przemysłu farmaceutycznego.

Jeden z zakładów przewiduje produkcję leków do leczenia zakażeń HIV, leków stosowanych w leczeniu chorób układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, układu mięśniowo-szkieletowego i oddechowego, antybiotyków, leków przeciwcukrzycowych, jak również środków do kontrastu rentgena i substancji do badań rezonansu magnetycznego. Całkowita wstępna inwestycja w projekt ma wartość 75 mln USD.