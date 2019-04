PAIH, K&P: Sektory smart cities, OZE, farmacji szansą dla japońskich inwestycji

"Japońscy inwestorzy angażują się w projekty inwestycyjne w Polsce, które są dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż jeszcze dekadę temu. Atrakcyjności polskiego rynku sprzyja przede wszystkim dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności sektorów czy większe zwroty z inwestycji, niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych. Polska ma do zaoferowania jedną z najwyższych wśród krajów rozwiniętych ulg podatkowych dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Dodatkowo wsparcie w ramach strefy ekonomicznej dostępne jest praktycznie na terenie całego kraju. Zachęcamy kolejne firmy z Japonii do zaangażowania się zarówno w tradycyjne dla nich sektory, jak motoryzacja czy przemysł spożywczy, ale również w obszary nowych szans, w których Polska ma istotne przewagi konkurencyjne - czyli m.in. smart cities, e-mobilność czy BSS" - powiedział wiceprezes PAIH Krzysztof Senger, cytowany w komunikacie poświęconym

raportowi.