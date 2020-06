PAIH ma w portfelu ponad 30 projektów inwest. z USA o wartości ok. 850 mln euro

"Amerykanie należą do grona kluczowych inwestorów obsługiwanych przez nas inwestorów. Polska stawia na rozwój innowacji, dlatego kładziemy nacisk na przyciąganie projektów, które gwarantują transfer wiedzy i wysokiej jakości miejsca pracy. Potencjał sektora IT, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, dostrzega wielu zagranicznych inwestorów, z którymi współpracuje PAIH. Wśród nich są również firmy ze Stanów Zjednoczonych. Jedna na cztery amerykańskich inwestycji, które pomogliśmy zrealizować, dotyczyła działalności związanej z rozwojem wysokich technologii" - powiedziała p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.

Najnowsza inwestycja Google to kolejny dowód na zaufanie, jakim giganci z branży IT obdarzają Polskę i polskich specjalistów, podkreśliła Agencja.

"Cieszy nas, że kolejny globalny gracz wybiera Polskę na lokalizację ważnej dla siebie inwestycji. Dzięki niej Polska trafia do światowej czołówki centrów przetwarzania danych" - powiedziała Ciurzyńska.

"Polska stosunkowo dobrze radzi sobie z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Ostatnie prognozy pokazują, że pomimo recesji gospodarczej w tym roku i spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Kryzys COVID-19 może wpłynąć na nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych, blisko rynków docelowych. Z uwagi na dość optymistyczne prognozy dotyczące niewielkiego spadku polskiego PKB w tym roku i relatywnie szybkiego odbicia w 2021 roku, zainteresowanie inwestycjami w Polsce zwiększy się, również wśród inwestorów zza Oceanu" - podkreśliła prezes PAIH.

USA to drudzy najwięksi inwestorzy w Polsce. Agencja podała, że łączna wartość obsługiwanych przez nią inwestycji z USA wzrosła z ponad 6 mld zł w 2016 r. do niemal 13 mld zł w 2019 r. Spośród 260 projektów, jakie od 2016 roku wsparła PAIH - 70 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych (26%). Jedna na cztery amerykańskich inwestycji dotyczyła działalności związanej z rozwojem wysokich technologii. To ważna zmiana, biorąc pod uwagę, że udział tego typu projektów wśród wszystkich, obsłużonych przez PAIH/PAIiIZ od 2000 roku, wynosi 10%, podano także.