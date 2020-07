PAIH organizuje webinarium nt. eksportu rolno-spoż. do Danii i Szwecji 31 VII

"Dania jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła oficjalny system kontroli dla rolnictwa ekologicznego. System działa od 30 lat, a reprezentujące go logo jest bardzo rozpoznawalne" - powiedziała szefowa biura PAIH w Kopenhadze Marta Orlikowska, cytowana w komunikacie.

"Duńczycy bardzo poważnie podchodzą do wyboru składników codziennej diety. Wśród produktów eko dominują jogurty naturalne, warzywa i płatki owsiane. Wartość polskiego eksportu do Danii rośnie nieprzerwanie od ponad dekady. Polskie mięso, owoce i warzywa to produkty, które Duńczycy kupują znad Wisły najczęściej. Warto, żeby wśród nich znalazły się również artykuły ekologiczne i bio. Dzięki temu żywność z Polski zagości na dłużej na duńskich półkach i stołach" - dodała ekspertka PAIH.