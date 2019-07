PAIH uruchomił II edycję Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020

"Udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju wpisuje się w mandat Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli wsparcie polskich przedsiębiorców w realizacji międzynarodowych ambicji. Drugą edycję Programu Partnerskiego uruchamiamy w odpowiedzi na głosy z rynku. To dla krajowych przedsiębiorców - niezależnie od skali ich działalności - jedyna w swoim rodzaju możliwość promocji, wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej i współtworzenia polskiej prezentacji podczas tego najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjno-gospodarczego na świecie" - powiedziała koordynatorka projektu Expo w PAIH Monika Dyląg-Sajór, cytowana w komunikacie

"Do końca września PAIH czeka na zgłoszenia do drugiej edycji Programu Partnerskiego. Biorąc pod uwagę różnorodność form zaangażowania Polski w obecność na Expo 2020 w Dubaju, Agencja przygotowała bogatą ofertę pakietów sponsorskich, która umożliwi współudział w finansowaniu i organizacji wielu inicjatyw, na różnym poziomie zaangażowania finansowego" - czytamy w komunikacie.

Nabór do Programu Partnerskiego ma formułę konkursu. Pierwsza edycja zakończyła się w grudniu 2018 roku. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 40 firm, które będą współtworzyć udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju.

"Program gospodarczy towarzyszący udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie realizowany w latach 2019-2021, zarówno przed Wystawą, w jej trakcie, jak i po zakończeniu. Obejmuje dziewięć komponentów, m.in.: organizację stoisk narodowych na 19 targach branżowych w ZEA, program grantowy Organizatora Expo dla startupów - Expo Live, dofinansowanie i wsparcie promocyjne w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne oraz programu Go to brand. Kulminacją programu gospodarczego będzie Forum Gospodarcze Polska-ZEA, zaplanowane na 7 marca 2021 r. Planowane jest również stworzenie bazy przedsiębiorców - katalogu z profilami polskich firm w postaci prestiżowego wydawnictwa. Dodatkowo, każdy z 14 regionów, które zadeklarowały udział w Expo 2020 realizować będzie własne działania skierowane do lokalnych przedsiębiorców" - czytamy dalej w komunikacie.