PAIH widzi popyt na polskie produkty automotive na Ukrainie, Białorusi i w Rosji

"Części i akcesoria samochodowe to polski hit eksportowy. W 2018 roku wartość ich sprzedaży za granicę sięgnęła 53 mld zł i zwiększyła się o 15,2% r/r. To dało tej grupie towarów największy udział w łącznym ubiegłorocznym wywozie - 5,5%. Do największych odbiorców wyprodukowanych w polskich fabrykach komponentów należą Niemcy, Czechy, Wielka Brytania i Włoch. Jednak rynki Ukrainy, Białorusi i Rosji są chłonne i jest na nich duże zapotrzebowanie na produkty motoryzacyjne z Polski. Ich atutem jest też to, że nasi przedsiębiorcy je dość dobrze znają. Wielu przedsiębiorców ma doświadczenia związane z eksportem na Wschód, dlatego ekspansja w tym kierunku nie wiąże się z koniecznością przełamania mentalnej bariery tak charakterystycznej dla, na przykład, rynków afrykańskich lub mniej znanych rynków azjatyckich" - powiedział Gałczyński, cytowany w komunikacie.