PAIH zachęca do uruchomienia w Senegalu składu autoczęści na Afrykę Zachodnią

"Polska jest największym producentem części i akcesoriów samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie większość eksportu trafia na rynki Europy Zachodniej, a produkty znad Wisły często sprzedawane są pod obcymi markami. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera polskich eksporterów automotive w rozpoznawaniu lukratywnych nisz na całym świecie. Celem jest uniezależnienie polskich producentów od wahań koniunkturalnych w Europie i umożliwienie wejścia polskich marek na perspektywiczne rynki wschodzące. Należy do nich Senegal, gdzie naszym zdaniem, polskie firmy wspólnymi siłami mogłyby stworzyć przyczółek do ekspansji na całą Afrykę Zachodnią" - powiedział kierownik ds. Branż Strategicznych PAIH Grzegorz Gałczyński, cytowany w komunikacie.

"Stabilny i relatywnie wysoki, bo 6%, wzrost PKB, czyni Senegal bardzo atrakcyjnym kierunkiem dla inwestycji z całego świata. Jego atutem jest także położenie geograficzne i dostęp do największego w regionie portu morskiego. Dzięki temu stał się punktem wypadowym do całej Afryki Zachodniej. Wiele międzynarodowych firm już zauważyło ten potencjał i w szybkim tempie otwiera tu swoje przedstawicielstwa. Jeżeli nie podejmiemy szybkich kroków i polscy przedsiębiorcy nie wykorzystają okazji zdominowania jakiegoś sektora, wyprzedzi ich czujna konkurencja" - ocenił Biały.

PAIH wskazała, że Afryka to wciąż niedoszacowany partner handlowy Polski, także w branży automotive. Tylko 1 na 300 (2,8%) sprzedanych za granicę polskich części samochodowych trafiła tam w 2018 roku. Z kolei Afryka Zachodnia odpowiadała za blisko 3% eksportu na cały kontynent, a niemal co 12 (7,3%) wyeksportowany do tego regionu komponent znalazł się na rynku senegalskim. Agencja podała, że wartość sprzedaży części i akcesoriów samochodowych za granicę zwiększyła się o 15,2% r/r do 53 mld zł w 2018 roku, dając tej grupie towarów największy udział w łącznym ubiegłorocznym wywozie - 5,5%.