Pallad od miesięcy droższy od złota i platyny. Eksperci: Cena jeszcze wzrośnie

Pallad jest najdroższym metalem szlachetnym, trzeba za niego zapłacić więcej niż za złoto, co podkreśla Łukasz Zembik, ekspert rynku OTC z Domu Maklerskiego TMS Brokers. I zaznacza, że cena od początku roku urosła o ponad 36 proc. Ten wynik uwzględnia już listopadową korektę, która wyniosła ponad 100 dolarów. Obecne ceny palladu plasują się w okolicach 1720 dolarów.

- Niewystarczająca podaż i rosnący popyt z pewnością mogą spowodować wzrost ceny palladu w przyszłym roku, co czyni go atrakcyjnym metalem do inwestycji. Spodziewamy się wzrostu jego notowań w ciągu najbliższych miesięcy. Pallad należy jednak traktować jako uzupełnienie portfela metali szlachetnych - komentuje Daniel Marburger, dyrektor zarządzający CoinInvest.