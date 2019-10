Panattoni Europe kupił działkę pod Panattoni Park Ruda Śląska II

"Górny Śląsk ze swoją największą w Polsce konurbacją to jedna z najlepszych lokalizacji już nie tylko w kontekście polskiego biznesu, ale i tego o transeuropejskim zasięgu działania. Obszar ten ma dostęp do bardzo dobrej infrastruktury transportowej - gęstej siatki dróg krajowych i autostrad - oraz kolejowej. Inne czynniki sprzyjające regionowi to m.in. dostęp do wykwalifikowanej kadry zawodowej, rozsądna cena za ziemię, a także jej dostępność. Ekspansja Panattoni na Śląsku jest rzeczą naturalną, a wybór Rudy Śląskiej to postawienie na bardzo dobrą lokalizację i potencjał biznesowy" - powiedział managing director w Panattoni Europe Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.