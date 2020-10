Panattoni rozpoczęło budowę fabryki dla Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim

"Harmonogram inwestycji przewiduje realizację hali produkcyjnej oraz obiektu biurowego pełniącego docelowo siedzibę Danfoss Poland w około 4 miesiące. To niezwykle napięty scenariusz, zwłaszcza, że do zadań Panattoni należy również dostosowanie istniejącej infrastruktury na terenie działki do wymogów zaawansowanej fabryki Danfoss Poland" - powiedział BTS Managing Director Marek Foryński, cytowany w komunikacie.