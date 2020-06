budownictwo 32 minuty temu

Panattoni rozpoczęło budowę obiektu BTS dla Phoenix Contact E-Mobility

Panattoni rozpoczyna budowę obiektu w formule BTS dla Phoenix Contact E-Mobility, podała spółka. Obiekt powstanie na terenie Parku Technologicznego Rzeszów - Dworzysko, co ułatwi najemcy współpracę z jednostkami naukowymi oraz zapewni dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry. Budynek zostanie oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 roku i zostanie przystosowany do pracy 330 osób.