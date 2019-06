Panattoni rozpoczyna w VII budowę centrum dystr. w Toruniu o pow. 62,5 tys. m2

Panattoni Park Toruń II składać się będzie z dwóch budynków magazynowych klasy A o łącznym metrażu 62,56 tys. m2. Moduły mogą być dowolnie kształtowane, dzięki czemu powierzchnia parku może być dostosowana do potrzeb najemców reprezentujących różne branże, w tym sektor produkcyjny. Inwestycja położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 80, 2 km od węzła Lubicz, który łączy się z autostradą A1 i drogą ekspresową S10 w kierunku Warszawy. Z parku do centrum Torunia jest 10 km, do Bydgoszczy 53 km, a do Gdańska 161 km.