Panattoni wynajmie firmie InPost ok. 21 tys. m2 w 4 centrach dystrybucyjnych

Panattoni Europe od dwóch lat realizuje ekspansję branży magazynowej, inwestując na rynkach wschodzących. Należą do nich m.in. Toruń, Bydgoszcz, Szczecin i Opole, a dostęp do nowoczesnych powierzchni magazynowych w tych regionach wspiera rozwój m.in. branży operatorów logistycznych. Potwierdza to firma InPost, która wynajęła 21 000 m2 - po ok. 5 000 m2, w tym po ok. 700 m2 na biura - w ramach czterech centrów dystrybucyjnych dewelopera - Panattoni Park Toruń II, Panattoni Park Bydgoszcz II, Panattoni Park Szczecin II oraz Panattoni Park Opole. To tu powstaną nowoczesne sortownie obsługujące Paczkomaty InPost i usługi InPost Kurier, dzięki którym firma będzie mogła szybciej obsługiwać rosnące wolumeny dystrybuowanych przesyłek, podano.