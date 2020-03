Panattoni: Żabka otworzy magazyn w Poznaniu w czerwcu, w Łodzi - we wrześniu

"Zaawansowane rozwiązania to odpowiedzialność za produkt, ale także dążenie do silnej pozycji na rynku. W stworzeniu idealnego obiektu bardzo pomaga otwartość najemcy, który rozumie nasze doświadczenie i chętnie z niego korzysta. Wszystkie nasze wspólne starania składają się na wiarygodność firmy, która dba o cały swój łańcuch dostaw, zaczynając go w zaawansowanym technicznie magazynie" - powiedział managing director Panattoni Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

Obiekty, do których wprowadzi się Żabka to powierzchnia magazynowa klasy A, wyposażona w zaawansowane rozwiązania i układ pomieszczeń dopasowany do działania najemców. Panattoni Park Poznań IV w Komornikach znajduje się w pobliżu dwóch węzłów autostrady A2 (Węzła Komorniki i Węzła Poznań Zachód), która łączy najważniejsze ośrodki logistyczne w Europie - Łódź, Warszawę i Berlin. Ponadto w sąsiedztwie parku położona jest finalizowana droga S5, która połączy Poznań z Wrocławiem na południu oraz Olsztynem na północy. City Logistics Łódź II natomiast to przedstawiciel miejskiej logistyki, położony 5 km od centrum miasta, co pozwala na sprawne dotarcie na miejsce komunikacją miejską, a najemcom daje łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie obiekt znajduje się w odległości 4 km od węzła autostrady A1 Łódź Wschód i ok. 30 km od węzła Łódź Północ, gdzie A1 (łącząca północ Polski z południem) krzyżuje się z autostradą z A2 (wschód-zachód), podsumowano.