Panattoni zbuduje fabrykę wózków widłowych dla Linde o pow. ok. 44 tys. m2

"Panattoni Europe zbuduje w Kołbaskowie pod Szczecinem fabrykę wózków widłowych dla firmy Linde, będącej częścią KION Group - wiodącego producenta wózków przemysłowych w Europie i drugiego na świecie. Powierzchnia obiektu wyniesie blisko 44 000 m2. To tu w całości będą powstawać wózki widłowe, włączając w to testy silników. Dlatego inwestycja realizowana jest zgodnie z ideą dostosowania obiektu do zaplanowanej w nim technologii Linde - transport pionowy i poziomy, wygrodzenie stref bez obecności pracowników, a wiele procesów będzie zautomatyzowana, jak cięcie stali, obróbka spawalnicza, czy pełna integracja linii produkcyjnej. Obiekt powstanie na 18- hektarowej działce. Produkcja wózków widłowych ruszy na początku 2021 roku, a do 2023 roku firma Linde utworzy tutaj ponad 150 miejsc pracy. Wartość całej inwestycji przekroczy 60 mln euro" - czytamy w komunikacie.