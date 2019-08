Panattoni zbuduje kompleks magazynowo-biurowy A2 Warsaw Park o pow. 102 500 m2

"A2 Warsaw Park to kolejny magazyn klasy A wybudowany przez dewelopera w tym rejonie. Wybór okolic Grodziska nie jest przypadkowy, a to ze względu na bliskość autostrady A2, która jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla krajowego i międzynarodowego ruchu logistycznego. Jest ona także bezpośrednią trasą do granicy z Niemcami, głównym parterem gospodarczym Polski. Nowa lokalizacja będzie największym parkiem w regionie warszawskim i jednocześnie atrakcyjną alternatywą dla najemców w stosunku do magazynów ulokowanych w Błoniu, wzdłuż Trasy Poznańskiej" - czytamy w komunikacie

Decyzję o wynajęciu 30 000 m2 powierzchni w kompleksie podjął już Raben Logistics Polska, podano także.

"Poszerzanie naszej oferty w tak strategicznym rejonie, to dla nas kluczowy element rozwoju firmy. Mamy świadomość, że rynek warszawski jest bardzo ważny na mapie polskiej logistyki. Popyt jest tutaj ogromy i wynosi ok. 28% netto łącznego zapotrzebowania na powierzchnię w Polsce. To czyni z Warszawy i okolic jednego z liderów w tej kategorii. Wpływ na to ma ciągle rozwijająca się infrastruktura drogowa i sprzyjająca inwestorom sytuacja gospodarcza. Aglomeracja warszawska jest też jednym z największych węzłów logistycznych w kraju, który przecina 6 dróg krajowych oraz 8 głównych linii kolejowych. To sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych najemców" - skomentował managing director w Panattoni Europe Marek Dobrzycki, cytowany w komunikacie.

"Zmiana magazynu to dla nas niezbędna inwestycja z punktu widzenia biznesu. Nasze potrzeby związane z realizacją procesów logistycznych wzrosły, a możliwość przeniesienia ich w przyszłości do A2 Warsaw Park, min. dzięki większej efektywności składowania, z pewnością je zaspokoi. Planujemy realizować tutaj operacje dla jednego z naszych klientów" - powiedziała dyrektor regiou w Raben Logistics Polska Jolanta Sawińska.

A2 Warsaw Park to nowoczesny kompleks magazynowo-biurowy przeznaczony zarówno do magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Podobnie jak inne obiekty dewelopera będzie dostosowany do potrzeb różnych najemców pod kątem specyfikacji technicznej oraz możliwości dostosowania poszczególnych pomieszczeń do działalności produkcyjnej, magazynowej i socjalno-biurowej. Obiekt leży w odległości 30 km zarówno od Centrum Warszawy, jak i od Lotniska Chopina, zaś Centrum Grodziska znajduje się w odległości 4 km.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie.

