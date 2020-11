Panattoni zrealizuje terminal przeładunkowy dla DB Schenker pod Rzeszowem

W celu optymalizacji operacji logistycznych DB Schenker skorzysta z inteligentnego systemu wymiarowania dla ładunków - MetriXFreight, który zapewnia ich dokładny pomiar oraz nowej platformy online do obsługi przesyłek - Connect 4.0. Inwestycja powstanie na 4,5-ha działce. Powierzchnia obiektu to 6 071 m2, z czego 5 275 m2 zajmie hala, a 725 m2 zostanie przeznaczonych na część biurową. DB Schenker będzie miał do dyspozycji 57 doków oraz 200 miejsc parkingowych (w tym 30 dla pojazdów TIR i 13 dla VAN), podano.