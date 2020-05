wiadomości Oprac. A.Unton 55 minut temu

Państwowe spółki zaciskają pasa. A PGNiG podzieli się zyskiem

Zarząd PGNiG rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2019 roku na dywidendę przeznaczyć 520,05 mln zł, co oznacza wypłatę 9 gr na akcję - poinformowała spółka we wtorek. To jedna z niewielu spółek Skarbu Państwa, która w tym roku podzieli się zyskiem z akcjonariuszami i zasili państwowy budżet.

