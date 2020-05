Wirtualna Polska nie rezygnuje z akwizycji. Możliwe przejęcia podmiotów e-commerce.

- Mamy to szczęście, że akurat ten rodzaj kryzysu, z którym mamy do czynienia, dotknął internet w znacznie mniejszym stopniu niż gospodarkę tradycyjną - powiedział Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

W wyniku pandemii najbardziej ucierpiała spółka Wakacje.pl, gdyż międzynarodowy ruch turystyczny praktycznie zamarł. Od początku epidemii do Świąt Wielkanocnych spadał ruch internetowy w większości kategorii e-commerce należących do Wirtualnej Polski. Natomiast po Świętach nastąpiło wyraźne ożywienie, które jest widoczne do dziś. Kategorią, która zyskała z powodu pandemii, jest m. in. turystyka krajowa.