PARP: 1/5 pracowników planuje wyjazd z kraju w obawie przed bezrobociem

"W III kw. 2020 r. tylko 9% osób aktywnie poszukiwało pracy. Najczęściej byli to kierowcy, niewykwalifikowani robotnicy, pracownicy biurowi i administracyjny, a także zatrudnieni w telekomunikacji i IT, branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz w hotelarstwie i gastronomii. Chociaż obawy o utratę pracy zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału, to i tak 30% pracowników patrzy z niepewnością na najbliższe miesiące" - powiedział ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP Daniel Nowak, cytowany w komunikacie.