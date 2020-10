giełda 54 minuty temu

PARP: 21 startupów z Polski Wschodniej otrzyma niemal 20 mln zł na dalszy rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w V rundzie konkursu "Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" wybrała 21 startupów ze wschodniej Polski gotowych do wprowadzenia produktu na rynek i systematycznego zwiększania sprzedaży, podała Agencja. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 1 mln zł. Pula środków w trwającym do 30 grudnia 2021 r. konkursie wynosi 390 mln zł.