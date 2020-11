PARP ogłosiła konkurs 'Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus'

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Definicja "dostępności" jest szeroka - chodzi zarówno o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy osoby poruszające się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Konkurs "Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus" jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. PARP (jako instytucja pośrednicząca) dofinansuje cały proces projektowy, stanowiący komponent obligatoryjny każdego projektu, od analizy potrzeb firmy i opracowania strategii, po prototypowanie i testowanie produktu. Ponadto firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne. Jednym z nich jest doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu. W ramach tego instrumentu przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze również na inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podkreślono.