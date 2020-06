PARP przyznała ok. 180 mln zł wsparcia w konkursie na produkty sieciowe MSP

PARP zakończyła nabór i ogłosiła wyniki w ostatniej IV rundzie konkursu skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub ich konsorcjów ze wschodniej Polski. Jego celem jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS). Firmy, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów i otrzymają unijne wsparcie w poddziałaniu 1.3.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działają w takich sektorach jak turystyka, handel i usługi, reklama i zdrowie. W sumie całkowity koszt wybranych projektów to prawie 300 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 180 mln zł, podano.

"Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży pakietowa oferta, produkt lub usługa, zaprezentowana pod jednym, spójnym szyldem. Pozornie rozproszone przedsiębiorstwa łączą siły i tworzą jedną markę. To szczególnie atrakcyjna droga biznesowego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, które podejmując współpracę, mogą zrealizować naprawdę duże przedsięwzięcia" - powiedział dyrektor departamentu projektów infrastrukturalnych w PARP Maciej Berliński, cytowany w komunikacie.