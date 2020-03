PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

Ogłoszone przez PARP trzy konkursy: "Badania na rynek - konkurs ogólny", "Badania na rynek - miasta średnie" oraz "Badania na rynek - dostępność plus" ułatwią wprowadzenie do sprzedaży nowych (lub znacząco ulepszonych) produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. W konkursach mogą wziąć udział również przedsiębiorcy, którzy ww. prace zakupili, wynika z komunikatu.

Całkowita wartość projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Wnioskujący mogą otrzymać do 80% wartości projektu, co oznacza, że firmy muszą zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20%., podsumowano.