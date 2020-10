PARP: W 4. edycji programu KPT ScaleUP wzięło udział 20 startupów

"Startupy, które wzięły udział w czwartej edycji KPT ScaleUP mogą pochwalić się rozwiązaniami, odpowiadającymi na potrzeby zarówno współczesnego świata, jak i odbiorców technologii z obszaru Przemysłu 4.0. Pomimo pandemii, przeprowadziliśmy największą do tej pory akcelerację 20 startupów w jednej edycji . To pokazuje jak zdeterminowane do rozwoju swoich firm są wspierane przez nas startupy" - powiedziała kierownik projektu KPT ScaleUP z Krakowskiego Parku Technologicznego Angelika Popławska, cytowana w komunikacie.

"Na przykładzie KPT ScaleUP wyraźnie widać, jak rośnie poziom specjalizacji startup-ów. To zespoły poważnie podchodzące do biznesu, otwarte na rozmowy, z uwagą i wnikliwością przyjmujące uwagi, nieraz nawet i krytyczne, od bardziej doświadczonych partnerów. Angażują się w proces akceleracyjny i dostrzegają w nim rzeczywistą szansę na zbudowanie swojej rynkowej przewagi" - powiedział ekspert w departamencie analiz i strategii PARP Paweł Chaber, cytowany w komunikacie.

Produkty i usługi doskonalone w czasie akceleracji skierowane są do różnych gałęzi przemysłu. Wśród nich znalazły się m.in.: oprogramowanie i algorytmy do analizy zdjęć mikroskopowych, modułowe rozwiązanie do wprowadzenia na rynek maszyny pakującej i obniżające jej cenę czy aplikacja do płatności, windykacji oraz ofertowania klientów poprzez social media, podano także.