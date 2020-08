Patkowski z MF: Nowelizację budżetu 2020 możemy 'spokojnie' zrobić jesienią

Potwierdził, że szacowany deficyt budżetowy w roku 2020 wyniesie ok. 100 mld zł.

"Z tych 100 mld zł około 50-60 mld zł to będą skutki finansowe wynikające bezpośrednio z COVID-u, a 40 mld zł to będą środki przeznaczone nie na bezpośrednie zwalczanie COViD-u, ale na wydatki inwestycyjne, pobudzające gospodarkę" - wskazał.

"Te 100 mld zł to jest robienie nam poduszki finansowej na przyszłość. [...] To są pieniądze wydane teraz po to, aby za 2-3 lata nie mieć drugiej, jeszcze gorszej fali kryzysu gospodarczego" - dodał.