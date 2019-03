PayPal: Prawie 39% polskich MŚP eksportuje towary także poza UE

"Europejskie firmy korzystające z PayPal są zdecydowanie bardziej aktywne na arenie międzynarodowej niż ich konkurencja - prawie połowę swoich towarów i usług (41,4%) sprzedają poza UE, a 58% ich eksportu trafia na rynki wewnątrz UE. Dla porównania, tylko 28% eksporterów, którzy nie sprzedają w internecie, dotarło ze swoimi towarami poza Unię. Widoczne są także różnice w dynamice rozwoju - firmy sprzedające poza region, akceptujące płatności przez PayPal, osiągały znacznie większą stopę wzrostu niż te, które ograniczały się do rynków europejskich (15% vs -10%). W Polsce 61,1% eksportu generowanego przez MŚP jest sprzedażą wewnątrz Unii, podczas gdy 38,9% eksportuje także na rynki poza nią" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej stanowią ok. 99% wszystkich firm i generują ponad dwie trzecie całkowitego zatrudnienia. W ciągu ostatnich pięciu lat były odpowiedzialne za stworzenie ok. 85% nowych miejsc pracy. Co więcej, zgodnie z danymi PayPal, firmy z regionu sprzedające transgranicznie mają znacznie większą dynamikę wzrostu (14,3%) w porównaniu do tych, które działają tylko lokalnie (2%). To dowód na to, że e-commerce otwiera zupełnie nowe możliwości ekspansji - również na zagranicznych rynkach, podkreślono w materiale.