PBG miało 202,36 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2019 r.

"Poza podstawową działalnością operacyjną, z której grupa w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku wygenerowała stratę brutto ze sprzedaży na poziomie 132,3 mln zł (w I poł. 2018 roku był to odpowiednio zysk operacyjny w wysokości: 69,4 mln zł) na wynik operacyjny wpłynęły koszty sprzedaży w kwocie 7,9 mln zł (spadek o 5% w porównaniu do I poł. 2018), koszty ogólnego zarządu w wysokości 38,8 mln zł (spadek o 7% w porównaniu do I poł. 2018), pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4 mln zł (w okresie I poł. 2018 było to odpowiednio: 11,2 mln zł), pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4,5 mln zł (spadek z kwoty 47,6 mln zł w okresie I poł. 2018) oraz strata na zawarciu układu z wierzycielami, jaki zawarła spółka dominująca w kwocie 18,7 mln zł (w porównaniu do kwoty 9 mln zł w okresie I poł. 2018). Na poziom wyniku operacyjnego miały również wpływ koszty postępu technicznego, które wyniosły odpowiednio 5,3 mln zł w I półroczu 2019 i 3,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podano w raporcie.